Audi lancia le nuove “cattivissime” RS 3 Sportback e RS3 Sedan

Audi ha lanciato sul mercato italiano le versioni più performanti della gamma A3 . Sono le nuove RS3 , proposte in due varianti di carrozzeria ‒ Sportback 5 porte e Sedan berlina tre volumi ‒ ma con unʼunica anima ultra sportiva. Per la terza generazione di Audi RS3 è stato anche predisposto un test drive a Palermo, Tgcom24 ha partecipato e presto vi darà conto delle impressioni di guida.

Il modello RS3 è da sempre la baby sportiva della Casa dei quattro anelli, e come ogni “bimbo”che si rispetti ha vivacità e carattere da vendere. Oggi è ancora più entusiasmante con il suo motore 5 cilindri 2.5 turbo benzina, che scatena fino a 400 CV di potenza e, grazie ai 500 Nm di coppia massima, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. Una bomba, la cui velocità massima raggiungerebbe i 290 km/h se non fosse limitata elettronicamente a 250 orari (sempreché si guida su unʼautostrada tedesca e non certo nel traffico del capoluogo siciliano). Il cambio è S tronic a doppia frizione e ci sono ben 7 modalità di marcia, di cui 3 personalizzabili.

La nuova RS3 che arriva oggi sul mercato italiano si presenta con carreggiate ampliate e un design tutto muscoli e scolpiture. Lʼassetto è stato ribassato di 10 millimetri rispetto alla Audi S3 e di ben 25 mm rispetto alla nuova Audi A3. A esaltare la sportività della baby Audi sono componenti come gli pneumatici Pirelli semi-slick P Zero Trofeo, i freni in carboceramica e le sospensioni attive. Il tratto che più la qualifica è però il Torque Splitter, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori in modo del tutto variabile, per una gestione ottimane della trazione integrale. Audi RS 3 Sportback costa da 60.900 euro, la RS 3 Sedan da 64.000 euro.

