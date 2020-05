Audi lancia in Italia tre ammiraglie ibride ricaricabili

Lʼavviamento è in modalità elettrica e la marcia iniziale pure, mentre il motore termico entra in funzione soltanto schiacciando con decisione lʼacceleratore. Le tre nuove Audi ibride plug-in sono un concentrato di efficienza e accelerano il processo di elettrificazione della Casa dei quattro anelli. I tre modelli coinvolti sono Audi A6, A7 Sportback e il Suv Q7 .

Tre carrozzerie differenti per un prodotto simile, caratterizzato dalla sigla “TFSI e”, che sta per turbo benzina a iniezione diretta e motore elettrico ricaricabile. Oggi le tre nuove ibride Audi sono disponibili sul mercato italiano, con due step per ciascun modello: per la A6 e la A7 Sportback la 50 TFSI e monta il 4 cilindri 2.0 con potenza complessiva di 299 CV oppure la 55 TFSI da 367 CV; per il grande Suv Q7 le due versioni 55 TFSI da 381 CV e 60 TFSI da 456 CV. Insomma super bolidi, a dispetto delle carrozzerie di rappresentanza e del must della trazione integrale quattro, alla quale Audi Q7 aggiunge il differenziale centrale autobloccante.

Lʼaspetto più emblematico delle nuove Audi è proprio la propulsione ibrida ricaricabile, che consente elevate prestazioni sportive, ma i consumi degni di uno scooter. La versione “piccola” 50 fa 62 km con un litro di benzina, pur con accelerazioni brucianti: tra i 5,6 e 5,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h, grazie alla coppia massima elevata (fino a 500 Nm) dallʼunità elettrica integrata nel cambio S tronic a 7 rapporti, e capace di erogare la potenza equivalente di 143 CV.

Non male anche lʼautonomia di marcia a zero emissioni, tanto che la A6 50 TFSI percorre fino a 58 km soltanto in elettrico, e alla velocità di 135 km/h in modalità puramente elettrica. Un poʼ meno (43 km) lʼautonomia del più pesante Q7 ibrido plug-in, che però arriva fino a 700 Nm di coppia. Vari i sistemi di ricarica, tra cui anche quella veloce con colonnine AC in 2,5 ore. Audi mette a disposizione in tutta Europa il servizio e-tron Charging Service, con oltre 135 mila stazioni dedicate.

I prezzi delle tre nuove Audi “alla spina”: si parte da 63.300 euro per la A6 50 TFSI e quattro S tronic, mentre la versione 55 TFSI da 367 CV inizia da 72.800 euro. Le due stesse versioni 50 e 55 della A7 Sportback partono da 76.500 e 90.450 euro, mentre il listino di Audi Q7 parte da 76.200 euro per la versione 55 TFSI e, da 94.900 euro per la 60 TFSI e quattro tiptronic da 456 CV.