Unʼammiraglia alternativa. È il ruolo che spetta dʼobbligo alla splendida Audi e-tron Sportback , un modello originale nel look ‒ una sorta di Suv/Coupé ‒ e con trazione completamente elettrica. In Italia arriva adesso la versione di lancio e super accessoriata Edition One .

Unʼauto dai molti orizzonti la nuova Audi. È unʼelettrica pura e vanta due motori elettrici montati su ciascuno degli assali, così da proporre la trazione integrale a gestione elettronica. Però è “ibrida” nel concetto, per quella carrozzeria lunga e dinamica (4,9 metri e Cx di 0,25) così distintiva nel design, perché mischia i canoni dei Suv e delle coupé sportive a 4 porte. I due motori elettrici della Edition One sviluppano una potenza pari a 408 CV (ma presto arriverà anche una versione meno estrema da 313 CV) e 664 Nm di coppia massima, permettendo unʼaccelerazione bruciante sullo 0-100 in 5,7 secondi.

Ma soprattutto la e-tron Sportback è una vettura versatile, che non lesina fruibilità ai suoi clienti. Con una singola ricarica delle batterie, lʼammiraglia tedesca riesce a fare fino a 450 km. Non solo, ma grazie alla ricarica potente da 150 kW a corrente alternata DC, ottiene lʼ80% della ricarica completa in 30 minuti! Se si ha tempo per lʼintera notte o per soste lunghe, è comunque collegabile a colonnine a corrente continua da 11 kW più lente e misurate. Di serie è dotata di sospensioni pneumatiche adattive e cerchi in lega da 21 pollici.

Esclusiva ed elegantissima nel suo colore di carrozzeria Blu Plasma, Audi e-tron Sportback Edition One accoglie le dotazioni del pacchetto S line, il più fascinoso, con interni in pelle Valcona, il climatizzatore a 4 zone e lʼimpianto audio Bang & Olufsen Premium. Inediti in casa Audi i retrovisori esterni virtuali. Di serie anche il tetto panoramico in vetro e nellʼampio ventaglio di equipaggiamenti hi-tech spicca lʼassistente vocale Amazon Alexa e la navigazione con Google Earth. In tutto 500 gli esemplari della Edition One, il cui prezzo è di 117.500 euro.