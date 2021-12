Audi inizia il 2022 con il botto della Nuova A8 e della S8 sportiva

Regali sotto lʼalbero e nella calza della Befana davvero speciali quelli che ha confezionato Audi per queste festività. Con lʼammiraglia A8 di quarta generazione, e la variante sportiva S8 , rinverdisce i fasti delle sue super berline. Il top di gamma sarà poi ulteriormente rafforzato a fine gennaio, quando nelle concessionarie italiane arriveranno le nuove Audi R8 V10 RWD Coupé e Spyder .

Ecco le nuove Audi A8 e S8 Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nuova Audi A8 esprime un design affilato e dinamico, ma allʼinterno offre livelli di spaziosità e comfort degni di una sala lounge per i passeggeri posteriori. Radicale la rivoluzione per quanto riguarda lʼilluminazione, con i proiettori anteriori a LED Digital Matrix e i gruppi ottici posteriori OLED che diventano standard, ponendosi al top del mercato auto quanto a tecnologia. La zona anteriore presenta poi una più ampia calandra “single frame”, con nuovi inserti cromati 3D. Di lato si osservano i generosi passaruota e le prese d’aria di nuovo disegno, più verticali rispetto al passato. Tra le opzioni estetiche ecco il pacchetto Chrome e la distintiva caratterizzazione sportiva S line.

Dal punto di vista tecnico, Audi A8 ha la trazione integrale permanente quattro, le sospensioni attive predittive, lo sterzo integrale dinamico e le quattro ruote sterzanti. Al lancio i motori sono il V6 3.0 TDI da 286 CV e 600 Nm di coppia e, ma soltanto per la S8, il V8 biturbo 4.0 da 571 CV e 800 Nm, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi! Entrambi i motori implementano la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Più avanti arriverà la versione ibrida plug-in TFSI e. Per tutte le motorizzazioni è di serie il cambio tiptronic a 8 rapporti.

Lʼabitacolo è un meraviglioso salotto con la climatizzazione a 4 zone, i poggiatesta pluri-regolabili elettricamente e il pacchetto Air Quality con diffusore di fragranze. La console centrale posteriore a tutta lunghezza è corredabile di tavolini a scomparsa, frigobox con vano bar e due tablet dedicati da 10,1 pollici Full HD sul retro degli schienali dei sedili anteriori. Prezzi a partire da 100.800 euro per la versione TDI quattro tiptronic, mentre per Audi S8 si parte da 154.500 euro.