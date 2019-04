Alta Cucina in Alta Badia 4 aprile 2019 16:15 Audi e-tron partner di “Careʼs 2019” “26” Stelle Michelin per una cucina a km zero

San Cassiano (Alta Badia). Per il quarto anno consecutivo Audi sponsorizza la manifestazione culinaria “Care’s”, organizzata dal cuoco pluristellato Norbert Niederkofler, uno dei 10 italiani ad aver conquistato la terza stella Michelin. Lo chef altoatesino promuove una cucina a km zero, cioè a bassissimo impatto ambientale, ed è questo il trait-d-union con la inedita Audi e-tron.

Nato nel 2016, il programma Care’s ha radunato quest’anno 33 famosi cuochi internazionali, provenienti da 13 Paesi, per un totale di 26 stelle Michelin presenti in Alta Badia. Questi si sono messi in mostra a colpi di ricette creative, tutte rigorosamente “ecosostenibili”, realizzate cioè nel massimo rispetto del territorio e della valorizzazione delle materie prime. Se negli anni passati lʼevento è stato vissuto all’insegna di confronti, dibattiti su etica e ambiente, lʼedizione 2019 ha visto gli chef passare all’azione e che chef! Pronti a battagliare sui temi della “Sfida confronto”: rispetto dei ritmi della natura, riduzione degli sprechi, valorizzazione degli scarti.

Il Care’s 2019 ha visto all’opera anche gli studenti della scuola alberghiera di Brunico. Ne è scaturito un susseguirsi di esplosioni di sapore ed eccellenze culinarie, degustate alla presenza di vip dello show business culinario e di personaggi che hanno tracciato la storia della montagna, come Reinhold Messner. A cimentarsi in cucina, cuochi arrivati anche da oltre oceano, come la celebre Dominique Crenn di San Francisco, che ci ha fatto degustare scampi aromatizzati al cocco e caffè. Senza parole ci ha lasciati anche la lingua di vitello al mirtillo selvatico del nostro Niederkofler.