Audi e-tron GT quattro: ecco la nuova entry level

La Casa dei quattro anelli ha introdotto la variante d’ingresso Audi e-tron GT quattro, forte di una potenza massima di 585 CV e di uno scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Tra le caratteristiche principali ci sono la trazione integrale quattro elettrica, le adaptive air suspension di serie e un alleggerimento sino a 40 chilogrammi rispetto alle altre versioni in gamma. In Audi fanno notare che il baricentro marcatamente ribassato e la disponibilità dello sterzo integrale e delle sospensioni attive, sono garanzia di un comportamento dinamico che consente di spaziare tra una guida che privilegia il comfort a una più sportiva. La ciliegina sulla torta è una migliore autonomia, riscontrabile in 622 chilometri WLTP (secondo quanto dichiarato dalla casa di Ingolstadt).