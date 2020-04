Audi A8, istinto sportivo e anima ecologica

La nuova Audi A8 ibrida plug-in è infatti una vera supercar dal punto di vista prestazionale, ma è anche una berlina di rappresentanza, super comoda e ultra tecnologica. È poi una vettura dalla meccanica raffinata, con le sospensioni attive predittive che fanno sembrar liscia ogni superficie stradale, la trazione integrale quattro con differenziale sportivo e lo sterzo integrale dinamico di serie. A richiesta, invece, i freni carboceramici come una sports car. Non meno raffinato il sistema Pre-Safe che, operando congiuntamente alle sospensioni attive predittive, solleva di ben 8 cm la carrozzeria nellʼimminenza di un incidente, salvaguardando meglio i passeggeri interni.

Lʼammiraglia tedesca monta il V6 3.0 TFSI da 340 CV e gli abbina il motore sincrono a magneti permanenti (PSM) da 136 CV, integrato nel cambio tiptronic a 8 rapporti insieme alla frizione. Cambio che lavora in abbinamento alla trazione integrale permanente quattro, e che favorisce la rapidità degli innesti. Con 449 CV di potenza dʼinsieme e 700 Nm di coppia fin dai 1.250 giri al minuto, la A8 plug-in accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi ! Eppure i consumi sono quelli di unʼutilitaria: con un litro si fanno fino a 37 km! Lʼautonomia di marcia in modalità solo elettrica è di circa 45 chilometri e cʼè il recupero dellʼenergia in frenata. Il motore V6 si avvale anche di filtro antiparticolato.

La dotazione di serie comprende il cavo di alimentazione (da 6 metri!) per la ricarica domestica e il cavo per le postazioni pubbliche. Collegandosi a una colonnina in corrente alternata da 7,4 kW, bastano due ore e mezzo per rigenerare completamente la batteria. Tra le chicche di Audi A8, lʼimpianto di climatizzazione automatico distinto per 4 zone e lʼAudi Virtual Cockpit su base cloud e con i servizi Audi Connect, inclusi l’assistente vocale Amazon Alexa e le informazioni Car-to-X. I prezzi di Audi A8 3.0 TFSI e quattro partono da 108.850 euro, per le versioni a passo lungo si sale a 116.150 euro.

La gamma della nuova Audi A8 è comunque articolata, comprende anche le versioni mild-hybrid a 48 Volt, le potenti motorizzazioni diesel TDI da 286 a 435 CV, questʼultima con 900 Nm di coppia e il sistema di disattivazione dei cilindri. Infine la possente Audi S8 con motore V8 4.0 TFSI da 571 CV e 800 Nm di coppia! E un prezzo base di 147.350 euro.