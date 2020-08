Audi A4, sul Model Year 2021 tante versioni mild hybrid

Audi non smette di rafforzare il progetto A4 e per il 2021 annuncia nuove motorizzazioni, il 75% delle quali con tecnologia mild hybrid a 12 o 48 Volt . La gamma A4 è dʼaltronde amatissima in Italia, soprattutto la Audi A4 Avant , che con oltre 7.400 unità immatricolate nel 2019 si conferma la wagon premium più venduta nella penisola.

Scopriamole subito le motorizzazioni ibride di Audi A4 Model Year 2021, importanti sia per lʼaspetto ambientale che normativo e con ricadute significative anche per la fiscalità. Si parte con le versioni 35 TFSI 150 CV benzina/elettrica e si sale alla 45 TFSI quattro Mhev da 265 CV, mentre a gasolio cʼè la 40 TDI potenziata a 204 CV (prima erano 190) e a metano la 40 g-tron. Al vertice della gamma resta la A4 allroad quattro, la wagon in assetto fuoristradistico che ora conta sulla nuova serie speciale Identity Contrast. Per lei ci sono i cerchi di lega da 18 pollici, i sedili sportivi riscaldabili rivestiti di pelle, il pacchetto esterno di alluminio e lʼassistente alle partenze.

Le dotazioni crescono anche sulle altre versioni di Audi A4 MY21. Debutta nella gamma della vettura il sistema dʼinfotainment Mib3, che gestisce i servizi Audi Connect grazie alla eSim integrata. La versione Business offre ora di serie anche lʼinfotainment MMI Plus con schermo touch e navigazione, oltre agli abbaglianti automatici, lʼausilio di parcheggio con sensori anteriori e posteriori e il volante foderato in pelle. I modelli con cambio automatico S tronic hanno la suite “Tour”, un pacchetto di dispositivi di sicurezza per la guida assistita (Adas).

La gamma è come sempre molto articolata, include i modelli A4 e quelli più sportivi S4, con le due carrozzerie Berlina e Avant. Di conseguenza la forbice di prezzi è molto ampia, va da 36.750 a 81.000 euro. Lʼofferta lancio prevede il programma Audi Value, con rate da 299 euro al mese per Audi A4 Avant e prime tre rate rimborsate (fino al 31 agosto).