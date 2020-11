Audi A3 Sportback, arriva la versione ibrida plug-in

È il modello più popolare del marchio Audi , amatissimo in Italia che lʼha eletto leader del segmento C premium. È Audi A3 Sportback , che si fa apprezzare per la sua versatilità, disponibile comʼè a trazione anteriore o integrale e con motorizzazioni turbo benzina e turbodiesel, mild hybrid e a metano . Ma adesso arriva unʼulteriore proposta: la versione plug-in hybrid 1.4 TFSI-e .

La versione “alla spina” della 5 porte tedesca promette di fare fino a 67 chilometri in modalità 100% elettrica, cioè a emissioni zero. Eppure è un piccolo bolide, forte di una potenza complessiva di 204 CV. Grazie alla batteria da 13 kWh, che si ricarica in 4 ore in modalità standard, la Audi A3 Sportback 40 TFSI-e S sfodera consumi medi degni di uno scooter 50: tra un litro e 1,3 litri per 100 chilometri e con emissioni di CO2 contenuti fra i 24 e i 31 g/km. Eppure corre, fino a 140 orari in modalità elettrica e 227 km/h quando sfrutta tutto il potenziale del 1.4 turbo benzina da 150 CV.

Il boost elettrico che si deve al motore da 80 kW che supporta il 4 cilindri termico permette, anche grazie al cambio S Tronic a 6 rapporti, di sviluppare una coppia massima di 350 Nm, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Il guidatore ha molteplici possibilità di marcia a sua scelta, interagendo tra i due propulsori termico ed elettrico. Con i programmi di marcia EV, Auto, Battery hold e Battery charge si dà priorità alla trazione elettrica o ibrida, mentre con il sistema Audi Drive Select è possibile settare i programmi classici Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency e Individual.

La nuova Audi A3 Sportback 40 TFSI-e è disponibile in quattro allestimenti e prezzi che partono da 39.200 euro. Ma questa versione plug-in è dedicata anche al popolo delle partite Iva e dei professionisti e così sono varie le formule di acquisto rateale o a noleggio a lungo termine, incluso il programma “Audi Value” che prevede rate da 199 euro al mese con Valore Futuro Garantito. Da segnalare lʼapp MyAudi per gestire da remoto molte funzioni dellʼauto e il servizio di ricarica europeo (Audi e-Tron Charging Service) che conta su 180 mila colonnine in 25 Paesi con un unico contratto e unica card.