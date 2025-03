Aston Martin Valhalla: pronta al via

In particolare, la Valhalla è stata messa nelle mani del pilota e collaudatore Darren Turner, in pista presso le strutture di prova di IDIADA, vicino Barcellona. La hypercar inglese sta girando in una duplice veste, ovvero con livrea Podium Green e accostamenti Lime Green, ma anche con la colorazione Verdant Jade con inserti Valkyrie Gold. Le prove sono state organizzate su tracciati di vario genere, inclusi tratti ad alta velocità e sezioni strutturate per mettere alla prova le doti di maneggevolezza e precisione dei veicoli in condizioni di asciutto e bagnato. Secondo quanto dichiarato da Aston Martin, questi test finali si stanno concentrando in particolare sulla calibrazione dell'impianto sterzante e dell'aerodinamica attiva, oltre che sull'ottimizzazione delle prestazioni dell'impianto frenante. La casa britannica ha confermato inoltre che in prova c'è una terza vettura, caratterizzata dalla tinta Satin Scintilla Silver con livrea Lime Green, che al momento sta girando per le strade del Regno Unito con l'intento di settare al meglio la calibrazione degli ammortizzatori.