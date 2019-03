Aston Martin sposa la trazione elettrica con Lagonda

Stile ultra-dinamico, da Shooting Brake super aggressiva, con lʼassetto bassissimo e una coda pronunciata che più non si potrebbe, la Aston Martin Lagonda All-Terrain Concept è unʼauto unica al mondo, ma prima di tutto unʼammiraglia 4 porte a trazione completamene elettrica. Per entrare nellʼelegante abitacolo a 4 posti, in una carrozzeria priva dei montanti centrali, le portiere posteriori si aprono in senso opposto alle anteriori e, contemporaneamente, si alza anche il tettuccio per facilitare lʼingresso. Cʼè tanto lavoro di “stylish” sulla prima elettrica pura Aston Martin e lo si coglie nel disegno dei sottili gruppi ottici anteriori e posteriori, ma anche nelle modanature generose sulle fiancate.