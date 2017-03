Valkyrie, Aston Martin lascia a bocca aperta

Una vettura sviluppata in collaborazione col team di Formula 1 Red Bull ‒ da qui la sigla AM-RB ‒ e con la partecipazione diretta di quel geniaccio di Adrian Newey. Costruita facendo ampio uso della fibra di carbonio, e quindi leggerissima, la nuova Aston Martin Valkyrie verrà prodotta a partire dal 2018 in non più di 150 esemplari, 25 dei quali omologati esclusivamente per lʼimpiego in pista. Una vera hypercar per pochi eletti, come già la Aston Martin One-A77, ma la prestigiosa factory britannica ha portato a Ginevra anche altre vetture più… accessibili. Se tali possono definirsi le meravigliose Vanquish S Coupé e Volante (la cabrio) da 600 CV, dotate del motore V12 aspirato 6.0 e di cambio automatico a 8 rapporti.