Arriva eSR1, il monopattino elettrico Aprilia e MT Distribution

Aprilia e MT Distribution hanno siglato un accordo per la produzione e commercializzazione di eSR1 , il monopattino elettrico a marchio Aprilia che è già prenotabile in questi giorni e poi, dal 20 gennaio 2021, sarà nelle principali catene di elettronica di consumo. Nel sacco di Babbo Natale o nella calza della Befana, un pre-ordine del leggerissimo e-scooter sarà di certo molto gradito…

Il segmento dei monopattini elettrici ha ormai abbandonato il suo ruolo di nicchia per diventare sempre più un fenomeno di massa, legato non più soltanto al cosiddetto “ultimo miglio” ma a un utilizzo maggiore in ambito urbano. Dʼaltronde la mobilità alternativa, di cui tanto si vagheggia dallʼinizio della pandemia, è un dato di fatto e non è stato certo il bonus bici a dargli la spinta determinante. Tutti vogliono essere della partita, Aprilia inclusa, e si è affidata a quella MT Distribution che già commerciaizza per conto di Ducati gli e-scooter della serie Pro.

Le caratteristiche di eSR1 sono esclusive e rendono il modello un unicum nel panorama dei monopattini elettrici. Ha il telaio in lega di magnesio, che lo rende leggerissimo e molto agile, e grandi ruote da 10 pollici” con pneumatici tubeless anti-foratura, mentre i fanali sono a LED, sia davanti che al posteriore. Il tutto “rivestito” con grafiche dʼimpronta racing, per dare un tocco che si addice alla personalità del brand di Noale. Inoltre è ripiegabile e ha la batteria estraibile, per il massimo della praticità.

Il motore brushless da 350 Watt è alimentato da una batteria da 280 Wh che consente unʼautonomia di 30 km con una sola ricarica. L’impianto frenante è composto dal doppio freno elettrico anteriore e dal freno a disco posteriore. Integrato nel manubrio cʼè poi il display LCD da 3,5 pollici. Il monopattino eSR1 è disponibile in serie limitata nei principali Motoplex italiani, nei flagship store del Gruppo Piaggio e in altri dealer selezionati. Prezzo di 659 euro e inclusa è lʼassicurazione “Tutela Famiglia” stipulata con AXA Assistance.