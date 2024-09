Aprilia RSV4 X ex3ma, alla ricerca della perfezione

Questa moto è mossa da un quattro cilindri a V di 65°, della cilindrata di 1099 cc, preparato dai motoristi di Aprilia Racing e con una potenza massima di 230 CV e una coppia massima di 131 Nm. La messa a punto specifica del V4 comprende anche un rapporto di compressione aumentato, oltre all’adozione del filtro aria ad alta permeabilità Sprint Filter e dell’impianto di scarico realizzato da SC Project, caratterizzato da collettori in titanio e doppio terminale di scarico. Anche la sezione elettronica è stata rivisitata: la centralina che gestisce tutti i controlli elettronici attivi è la APX di Aprilia Racing, un componente esclusivo, ultima evoluzione di quella protagonista nei Mondiali WSBK conquistati da Biaggi e RSV4. La centralina vanta strategie di funzionamento uguali a quelle implementate per le RSV4 impiegate nelle corse e dispone di un sistema di acquisizione dati integrato grazie a una serie di sensori specifici, indispensabili per il controllo fine della dinamica del veicolo. In particolare, il sistema APX permette la gestione della calibrazione dell’anti-impennamento e della potenza, del controllo di trazione e del freno motore per ogni singola marcia. I parametri possono essere tutti gestiti dal pilota sia in movimento, grazie alla pulsantiera specifica, sia in fase di preparazione/settaggio moto mediante il software di interfaccia editabile sul laptop in dotazione. Il sistema APX è completato altresì da un sistema GPS integrato. A corredo con la moto è fornito al cliente il laptop Yashi, per la corretta gestione del software della centralina.