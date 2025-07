Aprilia RS 125 GP Replica, MotoGP per i giovani

Aprilia RS 125 GP Replica viene infatti proposta con la stessa livrea delle MotoGP ufficiali, riconoscibili dalla tinta nera della veste, che spicca anche per i richiami di colore rosso e viola, oltre ai loghi degli sponsor del team Aprilia Racing e al coprisellino monoposto. In sintesi, si tratta di un look grintoso, visibile anche in alcuni dettagli, come ad esempio la verniciatura di colore nero opaco del forcellone e del telaio (realizzato in travi pressofuse di alluminio con nervature incrociate di rinforzo), o dei cerchi a sei razze da 17 pollici.