Aprilia eSR2, praticità e 25 km a emissioni zero

Con il suo stile distintivo e le grafiche racing, Aprilia eSR2 si fa notare di primo acchito e aggiunge unʼulteriore tassello alla gamma che già conta il modello eSR1. Il plus stesso del suo progetto è ben visibile, sta negli steli cromati delle nuove e doppie sospensioni anteriori, in grado di attutire i colpi e le vibrazioni trasmesse dal manto stradale anche se irregolare. Il telaio in lega di alluminio, le ruote da 10 pollici e il motore brushless da 350 Watt danno unʼimpronta sportiva a un veicolo che in sé ha unʼanima ecologica. Il motore è alimentato da una batteria da 288 Wh che consente di percorrere fino a 25 km con una singola carica.

Le prestazioni di Aprilia eSR2 sono sempre sotto controllo grazie all’App integrata, disponibile su Google Play e App Store. È stata progettata e sviluppata da Italdesign, azienda leader al mondo nella realizzazione di servizi per l’industria della mobilità, e in questo caso funge da vero e proprio “garage virtuale” in cui registrare più prodotti e dal quale accedere ai servizi di assistenza tecnica in tempo reale (tramite WhatsApp). Grazie allʼApp è possibile restare in contatto costante col monopattino, tenendo sotto controllo parametri quali il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e la posizione del veicolo.

Per la marcia in sicurezza, Aprilia eSR2 vanta il doppio freno a tamburo anteriore e il freno elettrico posteriore. Molto utili anche i fanali a LED, anteriore e posteriore, che assicurano visibilità maggiore di notte o quando la luminosità è ridotta. Aprilia eSR2 è disponibile nei canali della grande distribuzione, nei grandi negozi di elettronica di consumo e nei principali store online al prezzo consigliato di 559 Euro. L’acquisto include lʼassicurazione Tutela Famiglia stipulata con AXA Assistance.