Apre a Roma il primo Mercedes-EQ Experience Concept

Nellʼera degli influencer e delle “experience” di prove prodotto ‒ dalla moda al turismo al food ‒ da condividere via social, anche la distribuzione di automobili cambia. Conscia di ciò, Mercedes-Benz ha aperto a Roma, all’interno del Lifestyle Hub di Coin Excelsior in via Cola di Rienzo, il nuovo punto di incontro per lanciare il Mercedes-EQ Experience Concept. Obiettivo: offrire la “Best Customer Experience” a vecchi e nuovi clienti.