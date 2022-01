Anomalya, la nuova supercar made in Tuscany

Il peso è di appena 1.080 chili, e la conseguente leggerezza favorisce una velocità massima di 270 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Lʼultima supercar made in Italy è una vera… Anomalya! Sì, questo è il suo nome e ne abbiamo poche notizie, se non che è stata sviluppata e realizzata da Sly Garage a Capannori, nel cuore della Toscana.