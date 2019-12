Alpine A110S, la sorella “cattiva” della coupé

Il nome Alpine ha riempito pagine e pagine di storia delle competizioni rally. Nel 1973 vinse il titolo mondiale costruttori , battendo calibri come Porsche, Lancia, Ford. Il ritorno alle corse della Casa francese è quindi una “notiziona”, che prende corpo dal ritorno sul mercato con la coupé biposto A110 , di cui è appena arrivata in Italia la versione S da 292 cavalli.

Ma partiamo dallʼauto da corsa: la Alpine A110 Rally, allestita da Signatech con un telaio specifico, la trazione posteriore e un motore da 300 CV. È dedicata ai tanti fan delle corse rally, che potranno acquistarla (si parte da 150.000 euro) per le proprie partecipazioni private. Per Alpine è un rituffarsi nel suo mondo, dopo che con la A110S stradale aveva già varcato la soglia dellʼeccellenza dinamica. Questa è infatti la quarta edizione della Alpine A110, dopo la Premiere Edition e le due versioni Pure e Légende. Solo che il 1.8 benzina della A110S è più potente e di ben 40 CV rispetto alle altre.

Grazie alla carrozzeria leggera in alluminio e al peso contenuto in appena 1.114 kg, la nuova Alpine A110S riesce così a esprimere performance straordinarie, come i 4,4 secondi in accelerazione da 0 a 100 km/h. È unʼauto progettata per la precisione di guida e la stabilità alle alte velocità, con un cambio automatico Getrag a doppia frizione e 7 rapporti, con palette al volante. Una trasmissione che consente cambiate rapidissime, ben modulate dalle tre modalità di guida settabili: Normal, Sport e Track.

Esteticamente la A110S si distingue per il badge bandiera sui montanti posteriori in fibra di carbonio e arancione, per le pinze freno Brembo arancioni che agiscono su dischi da 320 mm di diametro, e per i cerchi “GT Race” specifici con finiture scure, mentre la tinta di carrozzeria Grigio Tuono in finitura opaca è un’opzione esclusiva di questo modello. Allʼinterno spiccano le impunture arancioni (che sostituiscono quelle blu delle altre versioni), i sedili Sabelt rifiniti in Dinamica e il volante in pelle e Dinamica.

A fornire gli pneumatici è Michelin, si tratta di raffinati Pilot Sport 4 da 215 mm davanti e da 245 mm per l’assale posteriore. In Italia il brand può contare su due Alpine Centre, a Roma in Via Tiburtina 1155 e a Milano in Viale Certosa 144. I prezzi della Alpine A110S partono da 68.200 euro.