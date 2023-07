Alla Maison Citroen di Cervia l'anteprima della Ami for All e il test drive della Ami Buggy

Qui è stata presentata in anteprima per l’Italia la Ami for All , una nuova versione del quadriciclo elettrico pensata per offrire una inedita soluzione di mobilità alle persone con ridotta capacità motoria. Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di provare la Ami Buggy , una “spiaggina” prodotta in serie limitata e subito esaurita.

La casa di Citroen si trasferisce in riva al mare di Cervia, in provincia di Ravenna, presso lo stabilimento balneare Fantini Club , dove rimarrà per tutta l’estate.

La Maison Citroen à la plage Il formato de La Maison Citroen, già presente a Milano, Bologna e Catania, diventa infatti itinerante e offre l’opportunità a curiosi ed appassionati di scoprire il mondo del marchio francese e alcune delle sue ultime proposte a zero emissioni. «Con La Maison Citroën à la Plage, il brand compie un nuovo passo nel rinnovamento dell’esperienza verso i suoi clienti. Si tratta di un luogo nuovo, conviviale, dinamico ed accogliente, in linea con i valori di audacia e di comfort dove poter scoprire le ultime novità Citroën ed effettuare in tutta semplicità e comodità un test drive del modello desiderato» ha dichiarato Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroen Italia.

RispettAMI Beach L’area Citroen è riconoscibile dalla presenza del marchio su tanti elementi come ombrelloni, sdraio, cuscini, tavole da surf, totem e vele. Viene dedicato uno spazio all’iniziativa RispettAMI, che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie e le loro famiglie sul tema del bullismo. Particolare attenzione al body shaming, dato che in un ambiente come la spiaggia il corpo è spesso vittima di giudizio. All’interno della RispettAMI Beach il marchio Citroen ha creato tante attività per educare giovani e meno giovani sul tema bullismo, tra cui un torneo di beach volley e un percorso con cartelli contro il bodyshaming. Presenti anche due corner dedicati alla Citroen Ami Buggy e alla Citroen ë-C4 X elettrica, con la possibilità di effettuare dei test drive.

Citroen Ami for All Il tema dell’inclusività è centrale anche nella nuova versione di Ami presentata in anteprima nazionale presso La Maison Citroen à la Plage di Cervia. Si tratta della Ami for All, una inedita soluzione di mobilità pensata per le persone con disabilità di tipo motorio, che così hanno a disposizione un veicolo elettrico trasformato che non richiede la patente di guida. Il prototipo può essere guidato da persone che non hanno l’uso di almeno un arto inferiore e offre spazio anche per un passeggero e per una sedia a rotelle, che viene posta su un portapacchi esterno in corrispondenza del lunotto. L’apertura delle porte ha un angolo maggiore per favorire l’ingresso e sono presenti accessori che favoriscono il passaggio dalla carrozzina al sedile, oltre ai comandi meccanici per accelerare e frenare e una sfera sul volante per facilitare la guida.

Citroen Buggy: spiaggina in serie limitata Dopo il concept presentato nel 2021 e la prima serie limitata di soli 50 esemplari del 2022, Citroen ha deciso di produrre altri 1000 esemplari della Ami Buggy, sold out in poche ore. La versione “spiaggina” del piccolo quadriciclo elettrico – scelto in Italia da oltre 12.000 clienti – si riconosce al primo sguardo per la caratterizzazione off-road della carrozzeria che prevede dei rinforzi per i paraurti e per i passaruote. Mancano le portiere, sostituite da una struttura tubolare in metallo, ma in caso di pioggia o freddo è possibile chiudere l’abitacolo con due teli in plastica fissati con bottoni. Il tetto è apribile grazie ad una capote grigia avvolgibile, mentre i cerchi in lega traforati da 14 pollici sono color oro, una tinta che ben si abbina al color Khaki della carrozzeria.