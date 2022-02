Alfa Romeo Tonale, il Suv che reinventa la sportività

Tonale, il nuovo volto di Alfa Romeo Ufficio stampa 1 di 26 Ufficio stampa 2 di 26 Ufficio stampa 3 di 26 Ufficio stampa 4 di 26 Ufficio stampa 5 di 26 Ufficio stampa 6 di 26 Ufficio stampa 7 di 26 Ufficio stampa 8 di 26 Ufficio stampa 9 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Ufficio stampa 13 di 26 Ufficio stampa 14 di 26 Ufficio stampa 15 di 26 Ufficio stampa 16 di 26 Ufficio stampa 17 di 26 Ufficio stampa 18 di 26 Ufficio stampa 19 di 26 Ufficio stampa 20 di 26 Ufficio stampa 21 di 26 Ufficio stampa 22 di 26 Ufficio stampa 23 di 26 Ufficio stampa 24 di 26 Ufficio stampa 25 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fiero del suo design palesemente italiano, per dinamicità e grinta, Tonale sarà in vendita da aprile ma debutterà negli showroom il prossimo 4 giugno. Lʼedizione di lancio “Speciale” esalterà la personalità del nuovo Suv mid-size, ma la bellissima fanaleria “3+3” anteriore con fari Full-LED Adaptive Matrix sono standard su tutte le versioni. Le due motorizzazioni Hybrid da 130 e 160 CV poggiano sul 4 cilindri 1.5 turbo benzina e sul motore elettrico a 48 Volt VGT (Variable Geometry Turbo), integrato nel cambio a doppia frizione e 7 rapporti. Dopo pochi mesi arriveranno poi la versione turbodiesel 1.6 da 130 CV e lʼibrida Plug-in da 275 CV e trazione integrale Q4. Questʼultima promette un’autonomia di marcia, in elettrico, fino a 80 chilometri.

Lʼaspetto importante di Alfa Romeo Tonale è che sarà “built to order per almeno l’80% dei suoi volumi”. Significa che a Pomigliano dʼArco, dove per produrre il Suv è stato investito 1 miliardo di euro, si assemblerà il modello per 4/5 in base agli ordini in arrivo. Un segnale di efficienza che Stellantis dà al mercato, e lo fa con un prodotto premium di cui ‒ non a caso ‒ Alfa Romeo non ha ancora diffuso i prezzi. Tonale è anche la prima vettura al mondo a essere dotata di certificato digitale NFT (non-fungible token) basato su tecnologia “blockchain”, che certifica la vettura al momento dell’acquisto ed evolve il suo valore in base all’utilizzo nel corso del ciclo vita, con assoluti vantaggi sulla protezione del valore residuo.

Lungo più di 4,5 metri, Tonale sarà proposto in due allestimenti: Super e Ti, ma cʼè anche il livello dʼaccesso Tonale Super, personalizzabile con lʼadozione del pack Sprint. Lʼallestimento Ti può poi essere arricchito con il pack Veloce, per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività. Al top è lʼinfotainment degli interni, con la connettività che consente aggiornamenti Over The Air e lʼintegrazione con Amazon Alexa, oltre che naturalmente con gli smartphone. I due grandi schermi full TFT compongono inoltre una dimensione totale di 22,5 pollici, la più alta nel segmento di appartenenza.