Alfa Romeo, oltre le mode e non solo sportività

Sportività, anche agonistica, e poi lʼinterpretazione di stile del “made in Italy”, la bellezza delle sue decappottabili e una storia che si fa mito, lunga 110 anni. Eppure Alfa Romeo è ancora molto altro, come ci spiega Sergio Munaò , direttore comunicazione nellʼarea EMEA di Alfa Romeo.

Chi ha avuto modo di vedere il Model Year 2020 della Casa del Biscione ha compreso che non cʼè soltanto il Dna sportivo nel presente e nel futuro del brand. Se la sportività è un valore acquisito, lʼeleganza, la “grande bellezza” e persino la funzionalità delle nuove Alfa Romeo permettono di riposizionare il brand presso il pubblico. Dʼaltronde “non tutti possono raccontare di avere 110 anni di storia alle spalle”, dice Munaò, segno che la Casa ha sempre saputo interpretare i desideri e i sogni dei suoi clienti. Non a caso per Alfa Romeo è stata coniata lʼespressione di “Fidanzata dʼItalia”.

Un brand che è andato sempre oltre le mode, ma per continuare a farlo occorre anche andare oltre le forme canoniche di comunicazione. Ecco allora i nuovi contenuti video per lʼera digital, con il formato verticale che cambia la fruizione delle immagini, e con i tempi brevi, corti ed espressivi che i nuovi social dettano. E allʼorizzonte ci sono altre novità interessanti e da esplorare, come il sound 8D che, soprattutto con le cuffie dedicate, permette unʼesperienza immersiva nella musica come mai si era vista prima (anzi ascoltata).

Munaò si è calato con convinzione in questa nuova mission comunicativa, ma senza rinunciare al “classico”. Lo dimostra il progetto “I cortili nascosti”, che va a caccia dei bellissimi e spesso segreti cortili italiani, invitandoli a riscoprirli insieme ad Alfa Romeo. Classico è anche il testimonial delle nuove campagne: Kimi Raikonen. Cioè il pilota, il campione, ma anche lʼuomo e padre di famiglia che usa lʼauto tutti i giorni.