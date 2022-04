Alfa Romeo lancia la serie speciale ESTREMA di Giulia e Stelvio

ESTREMA è anche la prima serie speciale globale dei due modelli

Quadrifoglio

Hinwil

Alfa Romeo F1 Team

2.0 Turbo benzina da 280 CV e 2.2 Turbo Diesel da 210 CV

, nel senso che Alfa Romeo lʼha concepita per distribuirla in tutti i mercati, anche se la produzione sarà chiaramente limitata. Punto di partenza di questʼedizione è la, ovvero lʼanima più sportiva del Biscione, soltanto in unʼottica più stradale. Non è dunque casuale che Alfa Romeo abbia scelto, il quartier generale dell’, per presentare la nuova serie speciale di Giulia e Stelvio. Per entrambi i modelli sono a disposizione i motori, abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4.

Le dotazioni tecniche della Quadrifoglio permangono su ESTREMA, visto che sono

di serie le sospensioni attive e il differenziale autobloccante

Alfa Active Suspension

, che garantiscono stabilità e controllo elevati in tutte le condizioni di aderenza, ripartendo coppia e motricità in uscita di curva e alle alte velocità. Il sistema di controllo “” gestisce sospensioni e ammortizzatori in costante interazione con il CDC (Chassis domain control), calibrando lʼintervento e regalando al guidatore handling sportivo e piacere di guida. Contenuti di eccellenza e personalità ben definita rispetto agli allestimenti convenzionali delle due Alfa: Super, Business, Sprint, Ti e Veloce

Le carrozzerie di queste due versioni sfoggiano tanti particolari in fibra di carbonio. I cerchi in lega sono da 19 pollici su Giulia e da 21” su Stelvio, mentre le pinze freno sono nere. La stessa caratterizzazione sportiva si ritrova allʼinterno, dove spiccano le

finiture in fibra di carbonio e i sedili in Alcantara

I prezzi partono da 67.600 euro per Giulia ESTREMA e da 75.400 euro per Stelvio ESTREMA

, con cuciture rosse a contrasto abbinate a inserti in pelle. Completa l’allestimento ESTREMA lʼimpianto audio Harman Kardon dotato di 14 altoparlanti.

