Alfa Romeo Junior Q4

Particolarmente distintivo è il selettore DNA di Alfa Romeo, che consente al conducente di adattare le caratteristiche del veicolo alle diverse esigenze di guida: la modalità “Dynamic” offre un'esperienza di guida sportiva, la “Natural” è ideale per l'utilizzo quotidiano, la “Q4” è consigliata quando si affrontano condizioni di bassa aderenza. Infine, c'è la modalità “Advanced Efficiency” che aiuta a ottimizzare i consumi e a massimizzare l'efficienza energetica. Altro aspetto tecnico interessante della Junior Ibrida Q4 sono le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, progettate per assicurare il massimo comfort durante la guida quotidiana e migliorare la trazione in tutte le condizioni stradali. Il sistema Q4 si attiva automaticamente in base alle condizioni di aderenza e alla pendenza della strada, garantendo sempre la disponibilità della trazione integrale grazie alla Power Looping Technology, che consente alla vettura di mantenere la trazione integrale anche con un basso livello di carica della batteria.