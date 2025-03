Alfa Romeo Junior Q4, la prova della trazione integrale

Partiamo dal presupposto che è un'Alfa Romeo e come tale ci si aspetta un comportamento su strada divertente e sicuro. Senza portarla alle lunghe, su questo punto vi rassicuriamo: la Junior Q4 è una vettura agile, concreta, che ama essere dinamica. La combinazione perfetta è quella dell'auto dalle dimensioni compatte, col passo giusto e con in più la trazione integrale...e qui si apre un mondo fatto di una duplice prospettiva. Con la Q4 si può guidare una Junior più razionale, ma pur sempre divertente (quando la trazione integrale è in funzione) oppure liberare l'anima più sportiva quando si guida in Dynamic. A ogni modo i 145 CV di potenza massima sono giusti e in ogni modalità si guidano per bene, senza mai alcuna sofferenza, nonostante circa 200 kg in più rispetto alla Junior ibrida a trazione anteriore, che ha un peso a vuoto di 1.305 kg, contro i 1.500 kg della Junior Q4. L'assetto invece ha il sangue del Biscione e non tradisce, la frenata è efficace, lo sterzo lavora come si deve e diventa leggermente più pesante quando si guida con sportività. Concludiamo con i consumi, dando un'occhiata al computer di bordo ci siamo resi conto che variavano tra i 16 km/litro nelle percorrenze in autostrada e i 13 km/litro nei passaggi "vivaci" su strade ricche di curve. Infine i prezzi: la Q4 1.2 hybrid eDCT6 da 145 CV ha un prezzo di 37.400 euro, 5.500 euro in più della Speciale mild hybrid a trazione anteriore.