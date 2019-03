Più Giulietta per tutti! 27 marzo 2019 08:00 Alfa Romeo Giulietta 2019, sei versioni e tanti Pack La versione Super Launch Edition da 20.900 euro

Per Giulietta è forse lʼultima chiamata. Alfa Romeo lancia in questi giorni la versione 2019 della sua berlina compatta 5 porte, ma già volge lo sguardo verso altri lidi, come il Suv Tonale presentato in anteprima al Salone di Ginevra. Sempre segmento C ma carrozzeria inedita per la Casa italiana. Giulietta 2019 però si presenta con un parterre formidabile di allestimenti, equipaggiamenti e colori, che ne rinnovano lʼappeal.

Giulietta, il cuore batte sempre Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova gamma comprende ben 5 allestimenti: Giulietta, Giulietta Business, Giulietta Sport, Giulietta Super e Giulietta Veloce. Ognuno di questi risponde a esigenze di mercato ben precise ed esprime una personalità distinta dalle altre versioni. Cʼè poi anche una sesta versione, quella di lancio: la serie speciale Giulietta Super “Launch Edition” che, in aggiunta ai contenuti di Giulietta Super, offre di serie i cerchi in lega da 18 pollici diamantati, i fari Bi-Xenon adattivi, i cristalli posteriori oscurati. Allʼinterno invece il sistema Alfa Connect 7 pollici by Alpine con Android Auto e Apple CarPlay e la telecamera posteriore.

Sulle nuove Alfa Romeo Giulietta 2019 ci sono poi tantissimi pacchetti di personalizzazione. In tutto sono 6 nuovi Pack e tra questi spiccano quelli “Veloce Rosso Alfa” e “Veloce Giallo Corsa”, questʼultimo con impianto frenante maggiorato Brembo con pinze gialle. Ci sono poi il Pack “Carbon Look” e quello Tech, ma attenzione anche allʼinedito Pack Convenience, pensato per un cliente più attento al comfort e alla connettività a bordo. Debutto infine per la tinta di carrozzeria Verde Visconti, davvero molto bella ed elegante, centrata su toni scuri del verde un poʼ in stile anglosassone.