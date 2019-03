5 marzo 2019 14:15 Alfa Romeo svela Tonale, il Suv sarà ibrido plug-in A Ginevra anche la Giulietta 2019

Eccolo Alfa Romeo Tonale, il Suv inedito di segmento C che affiancherà Stelvio nellʼoffensiva Suv del Biscione e ridà linfa alla produzione di Pomigliano dʼArco, dovʼè oggi assemblata soltanto la Panda. Tenuto segreto fino allʼultimo momento, Tonale si presenta a Ginevra in un vivido rosso fiammante e con la trazione ibrida elettrica plug-in.

Alfa Romeo Tonale star a Ginevra Ansa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

È forse questa la vera novità in casa Alfa Romeo, la versione ibrida elettrica che dimostra la voglia di futuro del gruppo FCA anche per le produzioni italiane. Il motore elettrico è collocato in posizione posteriore e affianca il motore termico tradizionale. Ma il plus del C-Suv italiano sta senza dubbio nel linguaggio estetico, che esprime bellezza e dinamicità a piene mani. La linea da GT sposa lʼassetto alto del Suv e lo esalta con i grandi cerchi da 21 pollici.

Gli interni sono concepiti in funzione del guidatore, con linee armoniche e raffinate, dove prevale la morbidezza dei rivestimenti con pelle e Alcantara. Alfa Romeo Tonale è un Suv tecnologico anche per gli equipaggiamenti. Grazie a uno schermo da 12,3 pollici totalmente digitale e allʼunità principale touch screen da 10,25 pollici, sarà possibile avere sottʼocchio ‒ in un unicum digitale ‒ tutte le funzioni e lʼinfotainment del veicolo.

Alfa Romeo Giulietta 2019 Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci