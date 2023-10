Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: la magia del "tutto è emozione"

Fuori e dentro le Quadrifoglio Esternamente la Giulia e la Stelvio Quadrifoglio hanno rinnovato il proprio frontale grazie ai proiettori “3+3”, con nuovi fari Full-LED Matrix adattivi che offrono un fascio di luce adattabile a ogni condizione, garantendo risparmio energetico, un elevato miglioramento della sicurezza e un minore affaticamento degli occhi. Di profilo spiccano i cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19’’ per la Giulia e da 21’’ per la Stelvio con le pinze freno di colore rosso. Per le due Quadrifoglio Alfa Romeo mette in catalogo le livree Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa (non metallizzato). La stessa caratterizzazione sportiva si ritrova in abitacolo, dove si nota l’esclusivo binomio pelle nera ed alcantara e l’innovativa finitura in 3D in vero carbonio per il cruscotto, per il tunnel centrale e il pannello delle porte, mentre davanti al guidatore c’è un volante rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio. Dietro al volante c’è il nuovo quadro strumenti, caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale”, con lo schermo TFT da 12,3” (totalmente digitale) da cui si accede a tutte le informazioni che riguardano la vettura e ai parametri relativi le tecnologie di guida autonoma. Da qui si possono leggere anche i dati contenuti nel layout “Race”, che raccoglie nella schermata centrale le informazioni fondamentali che ogni pilota vuole avere sotto controllo: contagiri, tachimetro e shiftlight per la guida manuale. Sia Giulia che Stelvio Quadrifoglio sono equipaggiate con un’interfaccia HMI (Human Machine Interface), mentre il sistema infotainment garantisce contenuti, funzionalità e la piattaforma “Alfa Connect Services” che propone un’ampia serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort.

Ufficio stampa Alfa Romeo

Ufficio stampa Alfa Romeo

Più tecnologia, più potenza Sotto al cofano hanno un motore 2.9 V6 potenziato a 520 CV e abbinato al differenziale autobloccante meccanico che ha ricevuto una messa a punto specifica derivante dall’esperienza progettuale di Giulia GTA. A guadagnarci è il comportamento della vettura e la motricità: viene ottimizzato il trasferimento di coppia e migliorata la stabilità, l’agilità e la velocità in curva. Per contenere il peso della Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono stati adottati materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, per il cofano, lo spoiler e le minigonne. In Alfa Romeo hanno rivisto anche il set up delle sospensioni, ottenendo un sensibile miglioramento della rigidezza di rollio: all’anteriore troviamo il doppio triangolo con asse di sterzo semivirtuale mentre al posteriore c’è il multilink; è nuovo anche il software degli ammortizzatori che sono stati dotati di una nuova taratura. La Giulia poi ha l’aerodinamica attiva con lo splitter anteriore in carbonio che, quando è attivo, controlla la qualità del flusso d’aria che passa sotto il veicolo, aumentando stabilità e prestazioni, che risuonano in modo inconfondibile grazie al sistema di scarico Akrapovich.

Ufficio stampa Alfa Romeo

Ufficio stampa Alfa Romeo