Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario Esternamente la berlina italiana si riconosce per diverse appendici aerodinamiche, come gli splitter, lo spoiler e le minigonne in fibra di carbonio. Il muso ha i fari protagonisti dell’ultimo restyling, con proiettori a matrice di LED e disegno a triplice "U" derivato dalla Tonale. Il profilo mette in risalto i cerchi in lega sportivi bruniti da 19” con un design esclusivo che lascia intravedere pinze freno color oro.

Il Quadrifoglio, rifinito di color oro e collocato sui parafanghi, spicca sulla scelta di tre tinte della carrozzeria: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano. Anche in abitacolo si riconoscono i particolari già mostrati in occasione dell’ultimo restyling, come la nuova grafica dell’infotainment e il quadro strumenti digitale, anche se l’attenzione ricade sui rivestimenti in pelle e Alcantara con cuciture nere e inserti color oro.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario Anche in questo caso il logo Quadrifoglio 100° Anniversario, rivisitato dal Centro Stile Alfa Romeo, è stato collocato sia sulla carrozzeria che in abitacolo. Come per la Giulia Quadrifoglio di questa serie limitata, anche la Stelvio adotta tutti i dettagli portati su questi due modelli dall’ultimo restyling.

Così esternamente si notano i nuovi fari Full LED Matrix adattivi e i proiettori “3+3”, i cerchi in lega bruniti da 21” abbinati alle pinze freno color oro, calandra e calotte degli specchietti in fibra di carbonio. Tre le vernici da scegliere: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano. Internamente ci sono ovunque rivestimenti in pelle nera e Alcantara con cuciture dorate a contrasto, mentre sono state applicate finiture in carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e i pannelli porta. Il sistema infotainment è stato aggiornato nella grafica, mentre davanti al guidatore c’è il quadro digitale a “cannocchiale” da 12,3”, con grafica modificabile a seconda della modalità di guida scelta.