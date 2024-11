Alfa Romeo 33 Stradale: sulle piste di Balocco e Nardò i test prima del debutto

La squadra di ingegneri Alfa Romeo si è spostata per un’intensa sessione di test sul “prototipo 00” della nuova 33 Stradale, presso il circuito di Nardò, per testarne dinamica di guida e prestazioni in condizioni estreme ad altissima velocità. In particolare, il team di collaudatori ha monitorato e convalidato parametri dinamici quali aerodinamica, velocità massima, temperature massime, sistemi di raffreddamento propulsivi e insonorizzazione dell’abitacolo. Costruito nel 1975 dalla Fiat, oggi il proving ground pugliese si estende su un'area di 700 ettari, impreziosita da boschi e macchia mediterranea, e vanta ben 20 piste di prova per attività di sperimentazione e sviluppo a qualsiasi livello. Tra questi tracciati spicca il famoso Nardò Ring per i test ad alta velocità di auto e moto, che presenta un diametro di quattro km e una lunghezza di 12,6 km.