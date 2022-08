Alberta Ferretti firma la versione più glamour di Lancia Ypsilon

Con nuovi modelli in arrivo, fra cui lʼerede della Delta, finalmente si alleggeriranno le spalle della Ypsilon , su cui grava da anni il peso e la storia dellʼazienda fondata nel 1906 da Vincenzo Lancia.

secondo modello più venduto in Italia

Y10 del 1985

oltre 3 milioni di esemplari

nuova versione firmata Alberta Ferretti

E dire che la Ypsilon sostiene Lancia con successo, nonostante la longevità del modello. In questa prima parte del 2022, infatti, la vettura risulta il, ha superato quota 20.000 nei primi 6 mesi e, partendo dalla gloriosa, è stata immatricolata in. Per sostenere le luci della ribalta, Lancia Ypsilon gioca da sempre le carte della seduzione, dellʼesclusività spinta, di quelle serie speciali legate al mondo della moda e del lifestyle. Come la, che esprime un elegante gioco di luci e nella gamma 2022 è il modello portabandiera.

Il gioco di colori parte dallo speciale

Grigio Iridescente della carrozzeria

punti di luce rosa ed effetti cromati e satinati

Rose Gold

monogramma “AF” in Rose Gold

, “inventato” dalla stilista Alberta Ferretti appositamente per la Fashion City Car Lancia. Sotto lʼapparente anonimato del grigio si nascondono in realtà riflessi incredibili, con, fino alche è un poʼ la firma della stilista. Firma presente anche allʼinterno dellʼauto, sui poggiatesta cʼè ile i tessuti dei sedili sono ricamati con un filo dʼoro rosa a contrasto, mentre la plancia in tessuto Silk nero è illuminata da dettagli Rose Gold.

Insomma puro stile, pura eleganza, per unʼauto che non è soltanto una pratica utilitaria cittadina, ma un modo di esprimersi di tante personalità forti. Donne soprattutto, perché non dimentichiamo che la

Ypsilon è da sempre lʼauto più amata da queste

Edizione speciale numero 36 dellʼauto

1.0 benzina Mild Hybrid da 70 CV

1.2 da 69 CV benzina/GPL

. Testimonial non casuale della Ypsilon Alberta Ferretti è Cristiana Capotondi., la versione griffata Alberta Ferretti è disponibile nella motorizzazionee in quella bifuel. Due motorizzazioni collaudate e molto apprezzate, parche nei consumi e “facili” nel loro essere ibride.

Il motore 1.0 benzina che abbiamo provato è un 3 cilindri efficiente

unità elettrica BSG

La nuova lancia Ypsilon Alberta Ferretti parte da 14.000 euro

, che fa tanti chilometri con un litro ma un tantino rumoroso alle andature più sostenute. È un ibrido leggero, perché assistito dallʼ(Belt integrated Starter Generation), una sorta di motorino d’avviamento rinforzato che supporta il motore termico e aiuta nelle partenze e nellʼerogazione della coppia. Un abile compromesso, in attesa della prima Ypsilon Elettrica prevista per il 2024., in caso di finanziamento FCA Bank.

Il Piano Lancia

Cento nuovi concessionari in 60 grandi città europee, con unʼattenzione particolare per Francia, Spagna, Germania, Olanda e Belgio. Lʼambizione Lancia non si ferma però soltanto allʼespansione sui mercati europei, ma prevede anche una potente offensiva di prodotto.

Nel 2024 sarà lanciata la nuova generazione della Ypsilon e sarà anche elettrica

nel 2028 arriverà lʼerede della Delta

, mentre dal 2026 Lancia proporrà soltanto modelli al 100% elettrici. Il 2026 sarà un anno importante, perché debutterà anche una inedita ammiraglia, mentre, attesissima come ogni auto che riproponga la storia sportiva del marchio Lancia.