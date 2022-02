Alberta Ferretti veste Lancia Ypsilon

“ La Ypsilon è l’auto del suo segmento più amata dalle donne , rappresentano quasi il 65% della clientela e ha venduto più di 3 milioni di unità. È la più gettonata del segmento B ed è ancora al secondo posto assoluto in Italia”. Ci accoglie così Luca Napolitano , Ceo Lancia , in una delle location più interessanti della sede torinese, il “ Centro Stile ”. Una struttura dove vengono studiati e ricercati nuovi materiali, come il Seaqual Yarn , il filato utilizzato per il tessuto degli interni e ricavato dalle plastiche recuperate in mare.

Una visita ancora più interessante, perché condotta con una vera maestra della moda: Alberta Ferretti. È lei che ha firmato la nuova edizione chic della Ypsilon, la 36° serie speciale di questa piccola trasformista in tre decenni. “Mi piace osservale le donne che vesto ‒ ha detto la stilista ‒ e così ho voluto portare all’interno di quest’auto il concetto di alta sartorialità, che contraddistingue le mie creazioni. Per me, questa collaborazione è stata un’esperienza davvero interessantissima, è un po’ come se le donne che entrano in auto vestissero Alberta Ferretti. Abbiamo voluto caratterizzare questa Ypsilon con un grigio, dai riflessi quasi rosa, che cambia colore secondo l’incidenza dei raggi luminosi e, per gli interni, un nero opaco, ricamato con un filo Rose Gold, stessa tinta che veste molti altri elementi”.

Il monogramma “AF”, anch’esso in Rose Gold, effigia i poggiatesta. Questo concetto di stile, insito nel Dna dell’auto, oggi si sposa con due motorizzazioni Mild Hybrid, cioè non si deve ricaricare e non marcia soltanto in elettrico. Il motore si basa sul collaudato modulo di famiglia, 3 cilindri benzina 1.0 da 70 CV, coadiuvato dallʼelettrico BSG (Belt integrated Starter Generation), una sorta di motorino d’avviamento rinforzato che supporta il termico.

Ma cʼè anche il 1.2 da 69 CV della versione ibrida a GPL, che mantiene la normale batteria, più un’altra unità agli ioni di litio, e l’abbinamento consente un risparmio carburante pari al 24%. Il sistema interno ti dice quando levare il piede dal gas, la marcia da inserire in ripartenza e ha anche la funzione “Veleggio”, che in certe circostanze stacca il termico mentre si sta ancora camminando.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile nelle concessionarie a partire da 13.950 euro. Con il finanziamento di FCA Bank, è offerta in 36 rate da 149 euro al mese. Ricordiamo, che la prima Lancia “Y” vide la luce nel 1985, al Salone di Ginevra, andando a sostituire la piccoletta di casa, al secolo: Autobianchi A112. Poi, nel 2003, debuttò la “Ypsilon”.