Al Museo Ferrari lʼincredibile carriera di Michael Schumacher

La vittoria più bella ‒ era solito dire Enzo Ferrari ‒ è la prossima che dobbiamo conquistare . Di massime famose, e sempre acute, il Drake ne ha sparse in giro tante, ma stavolta fermarsi un attimo e ricordare i successi passati è doveroso, e affonda nella nostalgia come nellʼorgoglio. Perché stiamo parlando dei successi e dei bellissimi momenti che sono stati regalati al Cavallino da Michael Schumacher .

A Maranello è stata aperta la mostra “Michael 50”, che celebra i 50 anni del campionissimo tedesco, nato il 3 gennaio del 1969 e ancora fiero combattente nella sua gara più dura. Una mostra straordinaria, organizzata in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting, che farà rivivere ai milioni di ferraristi nel mondo lʼincredibile carriera di Schumi: 7 titoli mondiali in Formula 1, 91 granpremi vinti e 155 podi. Nella Sala delle Vittorie a Maranello sono esposte alcune delle monoposto più importanti tra quelle guidate da Michael nei suoi 11 anni con la Scuderia, dalla F310 del 1996 (tre GP vinti alla prima stagione) alla F399 che diede il la a un ciclo di vittorie irripetibile nella storia della Formula 1.