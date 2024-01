Abarth prepara la vettura più potente della sua storia

Quello che Abarth ha da sempre fatto è stato trasferire molta della tecnologia e della meccanica sperimentata e sviluppata nelle competizioni sulle automobili di serie, per garantire un’esperienza di guida più coinvolgente possibile. Lo stesso discorso vale per Motorsport, l'ente del Gruppo Stellantis responsabile delle attività racing per i marchi, le divisioni e le filiali della società. Le due realtà portano con sé background e storie differenti ma di fatto simili e insieme vogliono raggiungere un obiettivo comune : costruire auto stradali molto più performanti.

Abarth e Stellantis Motorsport, dopo aver condiviso differenti tecnologie, la loro esperienza nel mondo racing, il know-how ingegneristico e il feedback dopo migliaia di ore di test, hanno realizzato una nuova piattaforma basata sulla nota eCMP, ora rinominata Perfo-eCMP. Il risultato è una nuova vettura Abarth che verrà dotata di un motore ad alte prestazioni e di sospensioni caratterizzate da una configurazione specifica per trasmettere al guidatore un'elevata maneggevolezza, dinamicità e stabilità, precisione di traiettoria e un eccellente handling nella dinamica racing. La nuova Abarth sarà inoltre dotata di differenziale limitato autobloccante sviluppato per le esigenze specifiche di un propulsore BEV.

Ma quanto sarà potente?

La nuova Abarth è già entrata nella storia, perchè sarà la vettura dello Scorpione più potente di sempre, con un'architettura innovativa, che lavora in sintonia con un motore estremamente performante su un telaio sportivo. Avrà 240 CV di potenza massima e un sistema frenante avanzato, che offre più potenza e stabilità grazie a dischi freno e superfici disco più grandi che offrono una migliore dissipazione del calore e resistenza all’usura. Dall'esperienza nelle competizioni di Formula E arrivano i nuovi pneumatici, studiati per rendere al massimo nel grip senza compromettere l’autonomia e l'acustica: composti da una bimescola più morbida sulla zona esterna e più rigida in quella centrale, i nuovi pneumatici offrono alte perfromance in curva e un’autonomia migliorata, mentre l'inserto in poliuretano garantisce l'isolamento acustico (-20% sulla rumorosità percepita).