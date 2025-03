A Roma un nuovo palcoscenico dell'eleganza automobilistica

Il concorso sarà un'occasione per vivere l'eleganza dell'automobilismo in una cornice unica come Roma. La Città Eterna del resto vanta un ricco patrimonio di corse automobilistiche dalla 1000 Miglia al Gran Premio di Roma, che nell'edizione del 1947 segnò la prima vittoria della Ferrari con l'iconica 125 S. Le auto saranno esposte il giovedì di fronte all'Anantara Palazzo Naiadi, sede dell'evento. Il venerdì è previsto un esclusivo pranzo a Villa Aldobrandini a Frascati, seguito dall'arrivo delle vetture a Casina Valadier per la valutazione della giuria. Il sabato sarà dedicato a una spettacolare parata attraverso le vie di Roma, mentre la domenica culminerà con la sfilata delle auto vincitrici nelle rispettive categorie. Con una partecipazione prevista di collezionisti provenienti per il 50% da America e Asia, per il 40% dall’Europa e solo per il 10% dall’Italia, l’evento si conferma di caratura internazionale.