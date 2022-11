A Eicma dominio di Piaggio e di marchi italiani e giapponesi

La presenza più assidua ha coinvolto le Case italiane e asiatiche, con qualche defezione importante fra altri brand europei. Partiamo da Piaggio, il primo gruppo motociclistico europeo, che a Milano porta le novità Aprilia, Vespa, Moto Guzzi. Aprilia svela la RS 660 Extrema, la versione più leggera e dinamica della gamma RS 660. Peso di soli 166 kg e potenza di 100 CV, per un rapporto peso/potenza da record, merito anche dellʼimpianto di scarico omologato by SC Project con terminale in carbonio e il parafango anteriore sempre in carbonio. Svelato anche Aprilia ELECTRICa Project, prototipo di scooter elettrico che ha affiancato il rinnovato Piaggio 1 MY23, che ha subito modifiche sulla Power Unit raddoppiando la potenza a 3 kW di picco, per una velocità limitata a 45 km orari.

Vespa si presenta con la rinnovata GTS, per tutti il “Vespone”, disponibile nelle due moderne motorizzazioni 125 i-get e 300 hpe e in una gamma che comprende 4 versioni: la classica Vespa GTS, la contemporanea GTS Super, la sportiva GTS SuperSport e la tecnologica Vespa GTS SuperTech. Già a listino a prezzi da 6.000 euro. Al suo fianco a Eicma cʼè Vespa GTV, variante più grintosa e caratterizzata dalla sella bicolore e da carenature di tipo sportivo. Livrea bicolore per la serie speciale Vespa Primavera Color Vibe, con accenti di arancio, bianco e nero che sʼincastrano in un meraviglioso mix, mentre altra serie speciale è la Vespa 946 10° Anniversario, con una esclusiva colorazione verde che reinterpreta una tonalità classica di Vespa. Chiudiamo il Gruppo Piaggio con Moto Guzzi, che archiviato il lancio della inedita V100 Mandello (presente agli stand), aggiunge due Special Edition della V9 Bobber e della V7 Stone. Entrambe dal look “notturno” per la livrea “Shining Black” dedicata.

Dal primo costruttore europeo al primo nel mondo: Honda. Grande ritorno del nome Transalp con la XL750 Transalp che monta il nuovo bicilindrico parallelo Unicam a 8 valvole da 92 CV, e bissa lʼaltro grande ritorno della Hornet praticamente con lo stesso motore. Il 750 cc rafforza anche la line up degli scooteroni Forza ‒ rinnovato anche nelle versioni 125 e 350 ‒ e X-ADV, ma a suscitare stupore è il primo veicolo elettrico a due ruote di Honda per l’Europa: EM1 e: che arriva lʼestate 2023 con la sua batteria asportabile e ricaricabile allʼesterno. Totale rifacimento dei colori di carrozzeria infine per la gamma SH e per lʼagile PCX125.

Kawasaki Z elettrica a Eicma è destinata a stravolgere il comparto delle superbike. Prima Ninja a batteria (doppia batteria), arriverà in Europa nel 2023 e sarà guidabile con patente A1. Ma la sperimentazione Kawasaki non si ferma allʼelettrico e così ecco il prototipo di una motocicletta ibrida HEV in grado di passare rapidamente dal motore a combustione interna a quello elettrico. Dovrebbe arrivare nella gamma prodotti 2024, mentre il prototipo a idrogeno basato sul motore Ninja H2 Supercharged è in fase di studio avanzato. Per i più tradizionalisti, lo sguardo andrà sulla aggiornata Ninja Z H2 SX, unica naked con motore turbo da 200 CV!

Altra giapponese sugli scudi è Suzuki, che svela a Eicma in anteprima mondiale due nuovi modelli di media cilindrata: la Sport Enduro Tourer V-Strom 800DE e la streetfighter GSX-8S. Le due moto nascono attorno a un’innovativa piattaforma condivisa, che ha come elemento cardine un evoluto motore bicilindrico parallelo da 776 cc, che sviluppa 84 CV sulla V-Strom 800DE e 83 CV sulla GSX-8S. Soprattutto è super efficiente, questo motore Euro 5 ha bisogno di poco più di 4 litri di benzina per fare 100 km nel percorso misto. Accanto a queste due novità principali, Suzuki schiera a Eicma anche lʼinedita V-Strom 1050/DE e ne annuncia il prezzo di 15.990 Euro.

Royal Enfield presenta la nuova Super Meteor 650, seconda novità dellʼanno dopo lʼesordio della HNTR 350. La rinnovata Super Meteor 650 è una cruiser dal look retrò e facile da guidare, che monta il motore bicilindrico parallelo da 648 cc già visto sui modelli Interceptor 650 e Continental GT 650. Chiudiamo con Lambretta, che fiera della sua milanesità (il nome deriva dalla storica fabbrica a Lambrate) celebra il suo 75° anniversario a Eicma 2022. La novità si chiama X125 e arriverà sul mercato italiano nella primavera 2023, aggiungendosi al più grande X300.