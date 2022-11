Kawasaki Z elettrica, si guida con patente A1 e arriverà nel 2023

È infatti questa la prima Kawasaki Ninja elettrica e arriverà in Europa nel 2023, guidabile con la sola patente A1 . La nuova vita delle mitiche Ninja sʼinserisce appieno nella strategia “ Go with Green Power ” avviata dal costruttore nipponico.

Pur con le stimmate da sportiva, la Z a propulsione elettrica è destinata a soddisfare le esigenze quotidiane di chi vive in città. La moto elettrica è alimentata tramite doppia batteria, con una capacità massima di 3 kWh. Non è lʼunica grande sorpresa in casa Kawasaki, che sta lavorando anche sulla prima motocicletta ibrida HEV e il prototipo di questa moto è presente alla rassegna milanese. È in grado di passare rapidamente e facilmente dal motore a combustione interna a quello elettrico ed è destinata a far parte della gamma prodotto 2024 del brand.

Allo stand cʼè anche un curioso triciclo elettrico chiamato Noslisu, mentre è stato anche presentato un propulsore sperimentale a idrogeno basato sul motore Ninja H2 Supercharged, che utilizza l’iniezione diretta e l’idrogeno gassoso compresso come carburante. Infine, destinato solo ai più piccoli e già in vendita in Nord America, l’Elektrode, motocicletta elettrica per il fuoristrada. Per i più tradizionalisti cʼè poi il restyling della Ninja Z H2 SX, unica naked al mondo ad avvalersi di un motore turbo da 200 CV! Già dotata di sensori radar anteriori e posteriori di serie, aggiunge ora il nuovo sistema di abbaglianti automatici, con commutazione in anabbaglianti che avviene in automatico.