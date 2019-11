A CityLife il Trofeo Eicma per educarsi alle due ruote

Giochi, gare, esibizioni, ma anche educazione stradale per giovani e meno giovani. Tutto in una giornata, domani 3 novembre, a CityLife Shopping District a Milano. Lʼoccasione è il Trofeo Eicma 2019 , seconda edizione di un evento che anticipa la settimana del Salone del ciclo e motociclo (7-10 novembre). Mai come questʼanno così atteso.

Sì perché la kermesse che si tiene alla Fiera di Milano-Rho si è “allargata” rispetto alle ultime edizioni e i padiglioni sono passati da 6 a 8. Ma domenica cʼè la giornata del divertimento tra le torri degli archistar Hadid, Isozaki e Libeskind, la zona di CityLife che farà da cornice al Trofeo Eicma. Dalle 10 alle 18 le aree esterne dellʼarea saranno affollate di spettacoli, esibizioni di bike trial e gare con biciclette a scatto fisso. Per i più piccoli cʼè “Eicma for Kids”, il progetto itinerante per avviare alle due ruote i bambini dai 4 agli 11 anni, cui collaborano la Regione Lombardia e la Federazione Motociclistica Italiana.

I bambini che vorranno, potranno provare gratuitamente moto e biciclette, imparando anche ad apprendere i fondamenti dell’educazione stradale grazie al supporto del Moto Club Motofalchi della Polizia Locale di Milano. Il Trofeo Eicma 2019 apre la settimana di “Ridemood”, ovvero il calendario di eventi e appuntamenti gratuiti in città legati al Salone della moto.

Spazio anche alla beneficenza, con la presenza a CityLife dell’Associazione Marina Romoli Onlus, una realtà sociale nata nel 2011 a seguito dell’incidente stradale che ha coinvolto in modo grave la ciclista. Lʼente si prefigge di promuovere e finanziare la ricerca scientifica per la cura alla paralisi causata da lesioni croniche del midollo spinale, e di aiutare economicamente giovani atleti in condizioni fortemente invalidanti a causa di incidenti stradali o gravi infortuni subiti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.