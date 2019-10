Fantic Motor lancia ISSIMO, il ciclomotore green

Disponibile dal 15 ottobre a 2.990 euro 1 di 28 2 di 28 3 di 28 4 di 28 5 di 28 6 di 28 7 di 28 8 di 28 9 di 28 10 di 28 11 di 28 12 di 28 13 di 28 14 di 28 15 di 28 16 di 28 17 di 28 18 di 28 19 di 28 20 di 28 21 di 28 22 di 28 23 di 28 24 di 28 25 di 28 26 di 28 27 di 28 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Uno scooterino leggero ‒ pesa circa 30 chili ‒ e dallʼanima verde, che unisce in sé molte qualità. Il design ricercato segue i canoni del leggendario Caballero (forse anche lui presto elettrico), e vi aggiunge poi la maneggevolezza di una bicicletta e l’impatto ambientale ridotto allʼosso proprio dell’alimentazione elettrica. Il motore elettrico di ISSIMO sviluppa una potenza massima di 250 Watt, per una coppia strepitosa di 80 Nm che lo rendono imbattibile nella fruibilità urbana. A questʼultima contribuisce anche la batteria a ioni di litio da 630 Wh, che assicura un’elevata autonomia di marcia tra i 70 e i 120 chilometri.

Fantic Motor ha curato nei dettagli la ciclistica, con il telaio a traliccio a vista realizzato in lega di alluminio pressofuso a elevata resistenza. Le cover laterali del telaio sono disponibili in varie colorazioni e facili da applicare e da sostituire, per creare abbinamenti personali e sempre trendy. La forcella ammortizzata, sempre in alluminio, ha un’escursione di 80 mm e conta su ruote da 20 pollici (anche la posteriore) a prova di buche, pavé e binari del tram. Il cambio epicicloidale Shimano Nexus a 5 velocità è studiato specificamente per le e-bike.

Fantic ISSIMO è proposto in due versioni: Urban e Fun. La dotazione standard è elevata, lo dimostra il display multifunzione retroilluminato, sempre ben leggibile e integrabile con gli smartphone. La versione Fun si contraddistingue per il “codino” sportivo corto e le ruote tassellate, che consentono un sicuro grip anche dove l’asfalto finisce. A listino dal prossimo 15 ottobre, Fantic ISSIMO costa a partire da 2.990 euro.