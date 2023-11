100 anni… e non sentirli!

E’ l’anno 1937 quando Ernst Jakob Henne batte il record di velocità di 279,503 km/h alla guida di una BMW 500 Kompressor completamente chiusa, 2 anni più tardi Georg "Schorsch" Meier vince il Senior TT sull'Isola di Man e da lì in un attimo fino alla vittoria della G/S alla Parigi Dakar… Ma il 4 e 5 novembre c’è molto di più… Oltre alle Bmw d’epoca in mostra a Novegro, in tutti i concessionari Bmw Motorrad sarà possibile ammirare per la prima volta dal vivo la nuovissima R1300GS che monta l’ultima versione del celebre Boxer protagonista di questo secolo di storia. Un bicilindrico semplice, affidabile e unico al mondo che grazie al lavoro dei progettisti ha saputo stare al passo con i tempi per arrivare fino ai giorni nostri e la nuova R1300Gs ne è la dimostrazione.

A Novegro, passione, divertimento e pezzi pregiati

Per celebrare le motociclette della casa dell’elica a Novegro saranno esposti i pezzi più pregiati che hanno fatto la storia del marchio motociclistico tedesco. Un modo per permettere agli appassionati di lustrarsi gli occhi, ma soprattutto di poter rivivere un magico centenario tutto su due ruote. Quello per i 100 anni di Bmw è un omaggio, ma anche un tributo alla produzione di motocicli della Germania, che è stata fra le più fulgide della storia industriale e che tanto ha contribuito sia alla motorizzazione di massa sia a far entrare nell’olimpo dello sport motoristico tanti campioni mai dimenticati. Se coltivate una passione per moto, auto o biciclette d’epoca, fare un salto a Novegro vi permetterà di condividerla con altri amici, collezionisti e appassionati. Il programma è ricco, l’appuntamento da non perdere… Buon divertimento!