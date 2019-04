... E se non basta, Mercedes propone la CLS AMG 53

Le carrozzerie che sʼincrociano tra loro sono una prerogativa della Stella: prima ancora della CLA Coupé , Mercedes ha volato alto con la CLS , la vettura che ha fatto da “lievito madre” della nuova carrozzeria di berline/coupé 4 porte. Di recente è stata aggiornata e al top di gamma cʼè la favolosa versione AMG 53 4Matic . Che ha inoltre il merito di cavalcare i processi di elettrificazione in corso nella Casa tedesca.

La Mercedes CLS AMG 53 4Matic è una granturismo 4 porte dalle molte facce: sportiva, anzi sportivissima, ma al tempo stesso elegante e lussuosa, e poi anche ecologica. Sì perché grazie al sistema EQ Boost, il prestazionale motore termico 6 cilindri 3.0 biturbo a benzina si affida allʼaiutino di un efficiente motore elettrico. Questʼultimo genera 16 kiloWatt di potenza e 250 Nm di coppia in più! La potenza di sistema sale fino a 435 CV, come una supercar, soltanto chʼè lunga quasi 5 metri e ha un abitacolo degno di una Maybach e con la tecnologia più evoluta al mondo in fatto di infotainment e connettività.