Zurigo, camminano sui carboni ardenti per compiere un rituale: in 13 finiscono in ospedale

In 25 si sono sottoposti a uno strano rituale, ma le ustioni hanno costretto la maggior parte di loro al ricovero in ospedale.

È successo ad Au , piccolo comune nel cantone di Zurigo in Svizzera. Dopo aver camminato sui carboni ardenti, per tredici persone sono state necessarie cure mediche immediate. La polizia, subito dopo la segnalazione, ha avviato una indagine per capire se le persone coinvolte si siano sottoposte a tale rito di propria iniziativa o meno.