Zuckerberg accusa Musk: "Troppe scuse, non è serio sul match contro di me"

Si allontana l'incontro di arti marziali miste tra Musk e Zuckerberg.

Il fondatore di Facebook non sembra credere alle dichiarazioni di Elon: "Penso che possiamo essere tutti d'accordo che non è serio, è ora di andare avanti", ha scritto su Instagram. Era stato per primo Musk a lanciare la sfida dicendo di aver trovato l'accordo col governo italiano per una location epica, da gladiatori. Ma subito dopo Zuckerberg aveva rallentato dicendo "non c'è una data" e che quello che diceva Musk non era concordato. Ora la frenata definitiva, fino alla prossima puntata.