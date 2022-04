Zelensky: voglio vedere Putin per soluzione diplomatica

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che per arrivare a una "soluzione diplomatica" e fermare la guerra serve un incontro tra lui e il leader russo Vladimir Putin.

"Dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo - ha affermato Zelensky in una conferenza stampa a Kiev - ma dalla Russia non vediamo questo. Dicono una cosa e poi fanno l'opposto". Rispondendo a una domanda sui sospetti piani russi di assassinarlo, ha detto: "Non ho diritto ad aver paura, perché il nostro popolo ha mostrato di non aver paura di nulla".