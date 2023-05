Volodymyr Zelensky è atterrato all'aeroporto Ciampino di Roma.

Ad accoglierlo, tra ingenti misure di sicurezza e con due carabinieri e due avieri schierati in alta uniforme ai piedi della scaletta, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk e l'ambasciatore d'Italia a Kiev Pier Francesco Zazo. "L'Italia dà il benvenuto a Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. È un riconoscimento per l'Italia", ha commentato Tajani. "Una visita importante per la vittoria dell'Ucraina", ha commentato il presidente del Paese invaso dalla Russia. Il leader è giunto in Italia per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Papa Francesco e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Roma è stata blindata per l'occasione, con un piano sicurezza che prevede la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni.