"Non sono convinto che Putin voglia fare in fretta, ma alla fine sarà costretto alla pace. Più passa il tempo, peggio è. Tra l'altro, non fornendo risposte agli americani, sta perdendo il loro consenso". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a la Repubblica. "Dal punto di vista politico, Putin ha perso la guerra. Dopo quattro anni ha il 18% dei territori. Deve arrivare a una trattativa. Anche perché non va sottovalutato cosa sta succedendo: ieri hanno attaccato Mosca. Putin ha iniziato la guerra e non riesce a vincere, ma neanche a evitare che venga colpita la capitale. Questo crea instabilità".



Poi, nel corso di un intervento nella trasmissione radiofonica Zapping, ha aggiunto: "Mi auguro che Putin e Zelensky possano sedersi allo stesso tavolo per raggiungere un cessate il fuoco" in Ucraina e "che la guerra finisca presto anche se non sarà facile".