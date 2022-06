Zelensky: "Per finire la guerra Mosca deve trattare direttamente con Kiev"

"Se la Russia vuole porre fine alla guerra, deve sedersi al tavolo dei negoziati.

Il tavolo dei negoziati sull'Ucraina è impossibile senza l'Ucraina. Pertanto, questi colloqui devono essere diretti". Lo ha detto Volodymyr Zelensky chiarendo di essere pronto a confrontarsi con Vladimir Putin. "Per me possiamo parlare con i mediatori, possiamo parlare senza mediatori - ha ripreso -. Se la Federazione russa è pronta a finire la guerra, che significa ritirarsi dai nostri territori, io sono pronto per un simile formato in qualsiasi momento".