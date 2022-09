Zelensky: mondo condanni "pseudo-referendum" russi

Volodymyr Zelensky ha esortato il mondo a condannare gli "pseudo-referendum" in corso in quattro province dell'Ucraina.

Come riferito dalla France Presse, il presidente ucraino ha indicato nel suo discorso quotidiano alla nazione che "il mondo reagirà in modo assolutamente giusto agli pseudo-referendum: saranno inequivocabilmente condannati". Le consultazioni elettorali nelle province controllate, in tutto o in parte, dalle forze russe sono state liquidate come "finzione" da Kiev e dai suoi alleati occidentali.