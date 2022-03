Zelensky: "La Russia vuole una soluzione finale come i nazisti con gli ebrei" | La replica di Israele: "Paragone oltraggioso"

Quella della Russia in Ucraina "non è un'esercitazione, ma una guerra su ampia scala".

È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando la volontà da parte di Mosca di dare luogo a una "soluzione finale" come quella intrapresa dai nazisti per gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Il paragone del conflitto in Ucraina con l'Olocausto è stato però definito "oltraggioso" da Israele.