Zelensky: "La Russia ha già perso, non importa quali armi usi"

La Russia "ha già perso, non importa quali armi possa usare o trovare".

È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "sempre più cittadini russi si rendono conto che devono morire solo perché una persona non vuole fermare la guerra. Anche se gli occupanti dovessero trovare ancora qualche altra arma da qualche parte nel mondo, come i droni Shahed-136 iraniani, non avete speranze".